United in Rivalry: l'inedita partnership di BMW con cinque organizzazioni esport

La BMW sta rafforzando la sua presenza nel framework esport: il colosso tedesco ha recentemente annunciato di aver siglato una global partnership con addirittura cinque delle più grandi organizzazioni esport al mondo.

Queste organizzazioni sono ovviamente rivali ed è per questo che la mossa di BMW è stata ribattezzata “United in Rivalry”. Non è la prima volta che vediamo il marchio BMW associato all'esport. Già nel 2017 fu sponsor esclusivo delle finali di League of Legends europee, nonché sponsor di BMW SIM LIVE.

BMW ha concluso accordi con Cloud9, Fnatic, FunPlus Phoenix (campioni del mondo di LoL), G2 Esports e T1 Entertainment & Sports - che coprono più di cinque paesi e tre diversi continenti.

Tra i punti della partnership è presente la fornitura di veicoli (brandizzate con i loghi e i colori sociali delle squadre) con cui viaggiare da e verso gli eventi (quando ovviamente l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 andrà finalmente scemando); una maggiore presenza nei social attraverso hashtag dedicati; il posizionamento del logo BMW sulle divise e la creazione di contenuti co-creati.

La partnership ovviamente tocca le organizzazioni nel loro complesso e, quindi, anche - quasi - tutte le formazioni di proprietà delle varie società. Con una grande eccezione, appunto: ne restano escluse le squadre degli sparatutto. Chiara esigenza per BMW che, con tutta probabilità, non desidera esser associata alla violenza. Si potrebbe discutere a lungo sullo stesso concetto di “violenza” (dato che è presente e declinato in altri titoli, seppur in maniera meno esplicita); ad ogni buon conto la decisione del colosso teutonico rimane assolutamente comprensibile.

Ciò che rende questa partnership unica nel suo genere, come dicevamo, è l'inedita collaborazione tra organizzazioni che solitamente si trovano in forte competizione fra loro. BMW ha intenzione di costruirci una campagna ad hoc, sfruttando queste rivalità pompando i social con appositi hashtag #UnitedinRivalry e #UnitedatHome. Tutti i team useranno gli hashtag su Instagram, Twitter, Facebook, WeChat e le varie piattaforme di streaming per aumentare il livello di engagement con gli appassionati impegnandosi nel banter, postando meme e costruendo una narrazione articolata che possa mostrare ai fan non solo la realtà di ogni org, ma anche alimentare la rivalità (e quindi lo spettacolo) tra le stesse.