Unity 6 confermato per il 2024: importanti novità IA con il nuovo motore grafico

Dopo che John Riccitiello ha lasciato il ruolo di CEO e presidente di Unity in seguito alle polemiche sulla tassa sulle installazioni, per la compagnia è tempo di guardare al futuro e soprattutto ai piani per il 2024, anno che vedrà l'esordio del nuovo motore grafico Unity 6.

Nel corso dell'Unite 2023, evento organizzato da Unity per parlare dei nuovi progetti in cantiere, la compagnia ha confermato che Unity 6 offrirà diverse novità sull'implementazione di tecnologie basate su IA generative, con il fine di dare agli sviluppatori più vantaggi ed agevolazione nella creazione dei loro giochi. E oltre ad aver mostrato in azione il nuovo engine dando così al pubblico un primo assaggio delle sue potenzialità, Unity ha anche presentato Unity Muse, suite mossa dall'IA e volta ad ottimizzare lo sviluppo di nuovi contenuti, e Unity Cloud, che consentirà agli autori ad ottimizzare al meglio la gestione del proprio lavoro.

Al momento non è ancora chiaro quando Unity 6 sarà effettivamente distribuito e messo così a disposizione degli sviluppatori nel corso del nuovo anno, ma in ogni caso le sue novità appaiono già ora molto interessanti: aspettiamoci dunque una lunga serie di videogiochi pronti a sfruttare al meglio le capacità del nuovo motore grafico, toccando così una qualità tecnica ancora superiore rispetto alle precedenti versioni di Unity.

A fronte di tante gradite novità, per l'azienda potrebbe non essere tutto rose e fiori: Unity potrebbe essere costretta ad effettuare licenziamenti per rivedere la struttura dei suoi costi.