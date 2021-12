Unity ha acquisito Weta Digital: da Avatar e Il Signore degli Anelli ai videogiochi

Nel corso dell'ultimo anno, Unity si è resa protagonista di un interessante percorso di crescita. Ormai pronto per la next gen, ad esempio, il motore grafico di Unity supporta ora anche NVIDIA DLSS, ma non solo.

Ad ampliare le ambizioni dell'azienda, contribuisce ora l'acquisizione di Weta Digital. La compagnia, che negli anni ha collaborato alla realizzazione di pellicole e cinematografiche e produzioni del calibro di Avatar, Il Signore degli Anelli, Il Trono di Spade, Suicide Squad e molto altro, è dunque ora ufficialmente parte dell'organico di Unity.



Quest'ultima non solo dà il benvenuto alle tecnologie e ai tool proprietari di Weta Digital, ma anche ai suoi professionisti. Grazie al processo di acquisizione, infatti, Unity accoglie ben 275 nuovi ingegneri tra i propri ranghi, andando ad ampliare la forza creativa che anima l'azienda. L'acquisizione di Weta Digital, afferma Unity, consentirà dunque alla compagnia di perfezionare ulteriormente le proprie attività nel campo della modellazione 3D.



Dettaglio interessante, la divisione di Weta Digital impegnata nelle attività di VFX continuerà comunque ad operare in modo indipendente. Con il nome di WetaFX, tale gruppo opererà sotto una peculiare direzione. La maggioranza delle proprietà del team farà infatti capo a Peter Jackson, mentre alla sua guida siederà il CEO Prem Akkaraju.