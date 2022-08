Unity si allea con Microsoft: 'esperienze 3D' su Azure e sviluppo facilitato su Xbox

Dalle colonne del sito ufficiale di Microsoft e del "blog istituzionale" di Xbox Wire, i vertici di Unity Technologies annunciano di aver stretto un'importante partnership con la casa di Redmond volta a facilitare lo sviluppo dei videogiochi in ambiente Xbox e la creazione di esperienze interattive basate su Azure.

La Corporate VP of Gaming Ecosystem di Microsoft, Sarah Bond, celebra questo accordo sottolineando come l'alleanza con Unity rientri nelle attività svolte dal colosso tecnologico statunitense per favorire e facilitare il lavoro svolto da chi, come i tanti publisher e sviluppatori che realizzano i propri giochi tramite il motore grafico Unity, vuole portare i propri titoli sull'ecosistema di piattaforme Microsoft rappresentato da PC Windows e console Xbox.

Bond rimarca il concetto spiegando come "il nostro impegno nei confronti dei creatori di contenuti è un qualcosa che condividiamo da tempo con il nostro partner di lunga data, Unity, leader mondiale nella tecnologia 3D in tempo reale. Con questo nuovo accordo ci impegniamo anche a espandere la creazione e la distribuzione di contenuti 3D, a portare gli strumenti e le tecnologie pertinenti di Microsoft Azure a una platea più ampia di sviluppatori e a rendere più facile portare i giochi basati su Unity alla nostra community".

In funzione di questa alleanza, la tecnologia di Azure diventa il Cloud Partner Ufficiale di Unity per la realizzazione di esperienze 3D in tempo reale basate, appunto, sull'engine multipiattaforma di Unity. La partnership, come sottolineato dalla stessa Sarah Bond, consentirà a Microsoft e Unity di realizzare degli strumenti di sviluppo migliorati per facilitare e velocizzare i passaggi richiesti dalle software house e dai singoli creatori di contenuti per portare i loro prodotti d'intrattenimento digitale su PC Windows, Xbox One e la famiglia di console Xbox Series X/S.