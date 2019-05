Unity: in arrivo il supporto per Nintendo Labo VR Kit?

Secondo quanto riportato da varie fonti giapponese vicine a Famitsu (traduzione in inglese a cura di Siliconera) presto il motore Unity potrebbe supportare anche Nintendo Labo VR Kit, indubbiamente una bella notizia per gli appassionati di giochi in Realtà Virtuale.

Al momento non ci sono dettagli in merito e la notizia non è stata ufficialmente confermata da Unity e Nintendo, tuttavia si tratterebbe di uno scenario decisamente interessante che potrebbe aiutare gli sviluppatori di terze parti a realizzare giochi in Realtà Virtuale per Switch sfruttando proprio Labo VR.

Al momento Nintendo Labo VR Kit è supportato da due giochi Nintendo (Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild) mentre nelle scorse ore il team Spicy Tails ha annunciato Spice and Wolf VR per Nintendo Switch, non è escluso che il gioco in questione possa essere stato realizzato proprio con il motore Unity...