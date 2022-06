Unity: centinaia di dipendenti licenziati, secondo un report di Kotaku

Stando a quanto hanno riferito alcune fonti anonime alla testata di Kotaku, Unity, la compagnia proprietaria dell'omonimo motore grafico impiegato per numerosi videogiochi per PC, console e device mobile, ha recentemente licenziato in tronco centinaia di suoi dipendenti.

L'azienda contava 3.300 persone a giugno 2020 secondo la sua IPO depositata presso la Securities and Exchange Commission, anche se le pagine LinkedIn e Glassdoor dell'azienda indicano che la cifra va oltre i 5.000 impiegati. I licenziamenti svelati da Kotaku hanno colpito gli uffici di Unity in tutto il mondo. Alcune fonti affermano che ogni settore dell'azienda ha subito un contraccolpo, ma sono stati i dipartimenti di Intelligenza Artificiale e ingegneria ad avere la peggio.

Su Blind, la bacheca di messaggistica anonima comunemente utilizzata dai dipendenti del settore tecnologico, i membri dello staff di Unity affermano che circa 300 o 400 persone sono state licenziate e che l'operazione è ancora in corso. Coloro che hanno perso il lavoro questa settimana sono stati invitati dai loro capi ad accedere all'improvviso ad una videochiamata, senza alcun tipo di preavviso sull'argomento dell'incontro.

Unity continuerà a pagare coloro che sono stati licenziati per un mese e offrirà un ulteriore mese di fine rapporto e copertura sanitaria COBRA. Il personale interessato può anche candidarsi ad altri lavori aperti nell'azienda, ma c'è un problema: secondo quanto riferito, la società ha contemporaneamente imposto un blocco delle assunzioni in tutti i dipartimenti.

Una fonte anonima ha parlato di una situazione turbolenta in Unity: attriti, cattiva gestione, mosse strategiche improvvise e imprevedibili. L'anno scorso, Unity ha acquistato lo studio di effetti digitali Weta, fondato dal regista Peter Jackson e noto per il suo lavoro sui film Avatar e Il Signore degli Anelli, per 1,62 miliardi di dollari. Ad agosto, ha quindi acquisito Parsec, che sfrutta la tecnologia cloud per consentire agli utenti di trasmettere videogiochi in streaming, per 320 milioni di dollari, prima di inglobare anche Ziva Dynamics, compagnia specializzata in tecnologia IA e realizzazione di volti iperrealistici.

Due settimane fa, il CEO John Riccitiello ha assicurato ai dipendenti che l'azienda non andava incontro a problemi finanziari e che Unity non avrebbe licenziato nessuno, stando alle dichiarazioni dei presenti alla riunione con l'ex capo di Electronic Arts.

A marzo Unity mostrava il volto della sua next-gen con la tech demo Enemies.