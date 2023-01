Unity: la compagnia sta per licenziare quasi 300 dipendenti

Come riportato dal Wall Street Journal, Unity, la compagnia che ben conosciamo per il suo omonimo motore grafico, è sul punto di licenziare 287 dei suoi dipendenti. A spiegare i motivi della decisione è stato il CEO John Riscitiello.

Unity ha affermato che alcuni dei licenziamenti sono stati provocati da tendenze economiche sfavorevoli, mentre altri sono stati decisi in risposta alla recente fusione con IronSource avvenuta nel novembre 2022 e al desiderio di semplificare le manovre aziendali. Prima di questa nuova serie di licenziamenti, Unity aveva oltre 8.000 dipendenti.

L'amministratore delegato John Riccitiello ha dichiarato al Wall Street Journal che la società "si stava occupando in modo molto specifico di sovrapposizioni [del personale] e una manciata di progetti sono stati scartati".

La maggior parte della "semplificazione" si applica alle posizioni amministrative, ma ha anche comportato la perdita della divisione Sports and Live Entertainment, una branca di Unity che stava sperimentando la tecnologia per guardare le partite sportive dal vivo e registrate da qualsiasi angolazione. Riccitiello ha affermato che "non era un buon momento" per portare questa tecnologia sul mercato.

"Abbiamo rivalutato i nostri obiettivi, strategie, traguardi e priorità alla luce delle attuali condizioni economiche", ha precisato. "Pur rimanendo concentrati sulla stessa visione, abbiamo deciso che dobbiamo essere più selettivi nei nostri investimenti per uscirne più forti come azienda". Si conferma quindi un momento difficoltoso dal punto di vista economico per alcune aziende videoludiche, come dimostra anche il caso di Ubisoft.

Unity aveva precedentemente licenziato centinaia di dipendenti a giugno 2022, ed il CEO Riccitiello aveva precedentemente affermato che non ce ne sarebbero più stati da quel momento.