Unity compra Ziva Dynamics: acquisita la tecnologia IA con volti iperrealistici - Aggiornata

A nemmeno una settimana dalla roboante notizia di Microsoft che compra Activision, i dirigenti di Unity contribuiscono a ridisegnare l'industria dell'intrattenimento digitale del futuro annunciando l'avvenuta acquisizione di Ziva Dynamics.

L'ingresso di Ziva nella famiglia di sussidiarie di Unity consente al colosso tecnologico di integrare nel proprio motore grafico il Face Trainer di Ziva per volti fotorealistici, uno strumento che sfrutta una IA Neurale per ricreare esseri umani, creature fantastiche e animali dotate di animazioni facciali estremamente evolute.

L'acquisizione di Ziva Dynamics e del suo portafoglio di tecnologie machine learning applicate alla ricostruzione delle animazioni facciali è però solo l'ultima delle mosse compiute da Unity Technologies per evolvere l'ecosistema di Unity Engine: gli sviluppatori che scelgono questo motore grafico possono infatti accedere ai middleware e agli strumenti creativi di Weta Digital, SpeedTree, SyncSketch, Pixyz e RestAR.

In cima alla notizia trovate il video confezionato dai curatori dei profili social di Unity per accogliere Ziva Dynamics.



Aggiornamento del 24 gennaio, ore 18:15 - In merito alla ventilata ipotesi dell'abbandono dei tool iperrealistici di Ziva Face Trainer su Unreal Engine 5, un portavoce di Unity ci ha contattati per farci sapere che l'annuncio dell'acquisizione di Ziva Dynamics "non significa che altri motori non potranno più usufruire dei nostri servizi. È convinzione di Unity che il mondo sia un posto migliore se ha più creatori di contenuti. Non abbiamo intenzione di bloccare l'accesso a queste funzioni su Unreal Engine. Vogliamo raggiungere i creatori di contenuti lì dove si trovano".