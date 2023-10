Unity: John Riccitiello lascia il ruolo di CEO e presidente dell'azienda

Nonostante Unity abbia fatto retromarcia ridimensionato la tassa sulle installazioni per gli sviluppatori, John Riccitiello si è infine deciso ad abdicare e abbandonare il suo ruolo di CEO e presidente della compagnia tech.

Unity, che nel corso degli anni ha dato vita ad una "piattaforma leader a livello mondiale per la creazione e la crescita di contenuti 3D in tempo reale (RT3D)", ha annunciato che John Riccitiello abbandonerà la carica di Presidente, Amministratore delegato, Presidente e membro del Consiglio di amministrazione della società, con effetto immediato.

James M. Whitehurst è stato nominato amministratore delegato ad interim, presidente e membro del consiglio. Roelof Botha, Lead Independent Director del Consiglio di Unity, è stato nominato Presidente. John Riccitiello continuerà a fare da consulente per Unity per garantire una transizione graduale. Il Consiglio di Amministrazione avvierà un processo di ricerca globale, con l'assistenza di una delle principali società di ricerca esecutiva, per identificare un CEO permanente.

Nonostante il brusco addio e le accese polemiche generate tra la community degli sviluppatori videoludici, quella tra Riccitiello e Unity ha la parvenza di una separazione serena, stando alle dichiarazioni pubblicate sul sito ufficiale della piattaforma. "Lavorare con Unity sotto la guida di John è stato uno dei momenti salienti della mia carriera. John è entrato a far parte del Consiglio di Unity nel 2013 ed è subentrato alla guida della Società nel 2014, in un momento in cui dovevamo affrontare sfide significative", ha affermato Botha. "John ha guidato Unity attraverso un'incredibile crescita negli ultimi 10 circa, aiutandoci a passare da una licenza perpetua a un modello di abbonamento, consentendo agli sviluppatori di monetizzare, costruendo altri servizi di gioco per servire la nostra comunità di creatori, guidandoci attraverso un'IPO e posizionandoci come pionieri nella comunità degli sviluppatori".

"È stato un privilegio guidare Unity per quasi un decennio e servire i nostri dipendenti, clienti, sviluppatori e partner, che hanno tutti contribuito alla crescita dell'azienda", ha affermato Riccitiello. "Non vedo l'ora di supportare Unity durante questa transizione e di seguire il futuro successo dell'azienda".