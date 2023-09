Unity, Mega Crit furiosa: se non cambiano le politiche, cambiamo il motore di sviluppo

Non si placano le polemiche sollevatesi attorno alle nuove politiche di Unity. A sfoderare il forcone stavolta è Mega Crit, uno studio americano indipendente, autore del gioco Slay the Spire.

"Il team di Mega Crit ha lavorato duramente negli ultimi 2 e più anni su un nuovo gioco. Ma, a differenza di Slay the Spire, il motore su cui lo abbiamo sviluppato è Unity", esordisce in un post nel proprio account su Twitter/X.

"La struttura dei prezzi retroattivi delle Runtime Fees non solo è dannosa in una miriade di modi per gli sviluppatori, soprattutto quelli indipendenti, ma rappresenta anche una violazione della fiducia. Crediamo che Unity ne sia pienamente consapevole, visto che sono arrivati al punto di rimuovere i loro TOS (Termini di Servizio) da GitHub".

Il tenore della dichiarazione fa eco alle rumorose proteste già mosse da altri sviluppatori. Per Nekki, lo sviluppatore di Shadow Fight, le politiche di Unity penalizzeranno i buoni giochi, mentre lo studio di Dynamic Voltage Games sostiene che, più che colpire gli indie, Unity punti a guadagnare sul Game Pass.

Dal canto suo, lo studio di Mega Crit conclude con una decisione drastica: "Nonostante l'enorme quantità di tempo e impegno che il nostro team ha già dedicato allo sviluppo del nuovo titolo, migreremo a un nuovo motore, a meno che le modifiche non vengano completamente annullate e vengano implementate le protezioni dei TOS."

Nella sua chiosa finale, il post lascia spazio anche all'amarezza: "Non abbiamo mai fatto una dichiarazione pubblica prima. Questo vi dà l'idea della gran c*****a che avete fatto". Unity risponderà alle numerose lamentele?