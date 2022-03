Unity: il motore grafico mostra i muscoli con l'incredibile tech demo 'Enemies'

Nel corso delle ultime ore è stata pubblicata un'impressionante tech demo in Unity realizzata da un gruppo di appassionati e grazie al quale è possibile osservare gli enormi passi avanti fatti dal motore grafico nel 2022.

Il filmato, caricato sul canale YouTube ufficiale di Unity, è fondamentale per comprendere le ultime funzionalità introdotte nel motore grafico, particolarmente utilizzato soprattutto nel mondo delle produzioni indipendenti. Stando a quanto scritto nelle informazioni del video, le principali novità che vengono mostrate in Enemies, questo è il titolo della tech demo, sono le migliorie all'High Definition Render Pipeline (HDRP), il nuovo sistema di illuminazione Adaptive Probe Volume, una tecnica innovativa per la gestione dei capelli e un aggiornamento del Digital Human toolkit.

Come potete vedere nel video, la protagonista è una donna che gioca a schacchi in un'elegantissima ambientazione che si modifica costantemente, mostrando la capacità del motore non solo nella gestione di una notevole mole di dettaglio sullo sfondo ma anche di personaggi incredibilmente realistici.

Prima di lasciarvi al filmato che permette di scoprire come saranno i 'giochi del futuro', vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche tutti i dettagli sulla tech demo dell'Unreal Engine 5, mostrata per la prima volta su PlayStation 5.