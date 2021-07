Unity: non solo Red Dead Redemption 2, anche l'engine ora supporta NVIDIA DLSS

NVIDIA sta lavorando sodo per espandere il supporto al suo DLSS, un'avanzata tecnologia di Super Sampling basata sul Deep Learning tramite IA che consente di migliorare le prestazioni di un videogioco mantenendo un'elevata qualità grafica.

Dopo l'arrivo in Red Dead Redemption 2, dove a detta degli sviluppatori garantisce performance superiori del 45% alla risoluzione 4K, il supporto nativo al DLSS è arrivato anche nel celebre motore grafico Unity, nello specifico all'interno della High Definition Render Pipeline (HDRP) dell'engine.

"Attraverso il supporto nativo per il DLSS, sarà davvero molto più semplice per gli sviluppatori di Unity aggiungere il DLSS ai loro titoli", scrive NVIDIA. "Il DLSS aumenta il frame rate generando, al contempo, immagini belle e nitide nei videogiochi. Questa tecnologia dà ai giocatori il margine di prestazioni per massimizzare le impostazioni di qualità e aumentare la risoluzione di uscita. Solo il DLSS è in grado di offrire enormi guadagni di prestazioni mantenendo una qualità dell'immagine paragonabile a quella nativa in tutte le risoluzioni, anche a 1080p".

L'introduzione in Unity avviene a tre mesi dall'annuncio ufficiale, avvenuto ad aprile nella cornice mediatica della GDC 2021. Ad oggi, il DLSS di NVIDIA è supportato da un'ampia gamma di giochi - quasi 60 – tra cui Call of Duty, Cyberpunk 2077, Fortnite, Minecraft, DOOM Eternal, Rainbow Six Siege, il già citato Red Dead Redemption 2 e molti altri. Il DLSS è inoltre supportato da 15 motori di gioco, inclusi Unreal Engine 4 e 5.