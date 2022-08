Unity sta per essere acquisita? AppLovin offre 17,5 miliardi di dollari

I dirigenti del colosso hi-tech californiano AppLovin hanno presentato un'offerta d'acquisto da circa 17,5 miliardi di dollari al board di Unity per rilevare il pacchetto azionario di maggioranza dell'azienda conosciuta in tutto il mondo per il suo omonimo motore grafico multipiattaforma.

Dalle colonne di Reuters apprendiamo infatti che AppLovin, società di Palo Alto che opera da quasi dieci anni nel settore mobile, ha presentato ai dirigenti di Unity Software Inc. un'offerta di acquisto del pacchetto azionario di maggioranza dal valore complessivo di 17,54 miliardi di dollari.

L'intenzione dichiarata di AppLovin è infatti quella di investire nel settore dei videogiochi acquisendo, appunto, uno dei suoi attori più importanti: il motore grafico Unity viene utilizzato da un'infinità di sviluppatori, publisher e singoli creatori di contenuti per realizzare videogiochi, applicativi 3D ed esperienze interattive in VR, Realtà Aumentata e Metaversi. Tra i titoli più importanti realizzati con l'engine di Unity citiamo Call of Duty Mobile e Pokemon GO, solo per rimanere nel campo dei videogiochi per sistemi iOS e Android.

L'amministratore delegato di AppLovin, Adam Foroughi, ritiene che la fusione tra la sua azienda e Unity possa generare un utile di oltre 3 miliardi di dollari entro la fine del 2024. Nel momento in cui scriviamo, non sono ancora note le posizioni del board di Unity in merito alla proposta d'acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza avanzato da AppLovin. Solo ieri, Unity ha stretto un'alleanza con Microsoft per garantirsi l'accesso privilegiato alle tecnologie cloud di Azure e facilitare lo sviluppo di videogiochi su piattaforme Xbox e PC Windows.