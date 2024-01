Unity verso una profonda riorganizzazione: il 25% dei dipendenti verrà licenziato

Gli ultimi mesi non sono stati assolutamente semplici per Unity. Dopo le forti polemiche generate dalla tassa sulle installazioni con conseguente marcia indietro, John Riccitiello si è dimesso da CEO e presidente di Unity, con la compagnia che è poi entrata in una fase di profonda riorganizzazione interna.

E dopo il licenziamento del 3,8% dello staff di Unity dopo la fine degli accordi con Weta FX, sembra che altri massicci tagli al personale siano imminenti: nello specifico la compagnia si prepara a licenziare il 25% del proprio staff, pari a circa 1800 posti di lavoro. I tagli dovrebbero essere completati entro marzo 2024 e riguarderanno tutti i settori e le aree geografiche in cui Unity opera, senza eccezioni. Unity lo descrive come "la più grande campagna licenziamenti di sempre" per l'azienda, resasi tuttavia necessaria per garantire "successo e profitti sul lungo termine".

Si tratta di un ridimensionamento davvero estremo per Unity, che si prepara a privarsi di ben un quarto della propria forza lavoro stimata attorno ai 7000 dipendenti totali. I massicci tagli al personale arrivano pochi mesi dopo aver confermato l'arrivo di Unity 6 nel corso del 2024, il nuovo motore grafico che promette di rivelarsi ancora più profondo e sofisticato rispetto alle precedenti versioni già note.