Unity: per rivedere la struttura dei costi, potrebbero essere necessari tagli al personale

L'ultimo resoconto finanziario di Unity si apre anche con un’introduzione del CEO e presidente ad interim di Unity, James Whitehurst, il quale sottolinea da subito la necessità di cambiare la struttura dell’azienda per garantire un maggiore focus sui clienti. Questo potrebbe tradursi anche in potenziali licenziamenti.

La comunicazione emerge nel rapporto di Unity sugli utili del terzo trimestre (pubblicato il 9 novembre 2023), in cui la società sembra anticipare l'esigenza di dover effettuare dei tagli del personale come parte di una più ampia strategia di risparmio sui costi.

"Diverse settimane fa abbiamo avviato una valutazione completa del nostro portafoglio prodotti per concentrarci su quelli più preziosi per i nostri clienti. Stiamo anche valutando la giusta struttura dei costi che si allinei a tale portafoglio più mirato", si legge nel documento.

Nell'ambito di questa strategia, che evidenzia la necessità di rivedere il modello di business dell'azienda, la cui debolezza è emersa anche con lo scoppio del caso Unity, potrebbe ravvisarsi l'onere di dismettere alcuni particolari prodotti e alleggerire il libro paga.

"Stiamo agendo rapidamente e prevediamo di prendere le decisioni finali nelle prossime settimane. Prevediamo di iniziare ad implementare il piano entro questo trimestre e di completare tutti gli interventi entro la fine del primo trimestre del 2024. Ciò includerà probabilmente l'interruzione di alcune offerte di prodotti, la riduzione della forza lavoro e la riduzione dell'ingombro degli uffici."

Purtroppo la tendenza allo snellimento del personale in ambito videoludico sembra quindi destinata a continuare. Nel documento, il CEO temporaneo di Unity ha anche dichiarato che al momento non sono state raggiunte le sinergie esistenti nel portafoglio aziendale, pertanto l'azienda non sta ancora sfruttando pienamente il proprio potenziale.