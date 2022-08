Unity ruggisce con una Tech Demo in 4K su PS5: leoni iperrealistici in azione

Mentre si rincorrono indiscrezioni su di una possibile acquisizione di Unity, il colosso videoludico presenta al pubblico le più recenti innovazioni in sviluppo per il proprio motore grafico.

In occasione dell'edizione di quest'anno di SIGGRAPH, il team di Unity ha in particolare presentato una nuova Tech Demo. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato ha per protagonista un leone adulto e un cucciolo, intenti a giocare pigramente sotto il sole della savana. Pur di breve durata, il filmato pone l'accento sulla resa della pelliccia dei due felini, che risulta particolarmente realistica. I movimenti della criniera e i riflessi che si creano sul corpo dei due leoni offre una resa notevole, ottenuta grazie agli sforzi congiunti di diversi attori.

Oltre a Unity, la realizzazione della Tech Demo ha infatti richiesto il coinvolgimento di SpeedTree, Ziva e SyncSketch. In seguito all'acquisizione di Weta Digital, anche lo studio ha offerto il proprio contributo allo sviluppo di questo teaser dimostrativo. Il filmato, ha confermato il team, presenta una risoluzione in 4K e propone un frame rate a 30 fps. La Tech Demo è stata mostrata in azione sfruttando l'hardware di una PlayStation 5.



Per ottenere il risultato proposto dalla Tech Demo, gli autori hanno sfruttato Wig, un nuovo tool di Unity studiato appositamente per la resa di capigliature e pellicce.