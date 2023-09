Unity: in segno di protesta, lo studio di Terraria dona $200K ad altri motori di gioco

Le polemiche destate dalle nuove politiche di Unity hanno riunito oltre 500 studi contro la tassa sull'installazione. Re-Logic, lo studio dietro Terraria, ha pensato di mostrare il proprio dissenso con una donazione di 200mila dollari a a favore di altri engine.

E il bello è che Terraria non impiega Unity come proprio motore di sviluppo principale. In un lungo post sul proprio account Twitter/X, gli sviluppatori dichiarano di aver assistito agli ultimi eventi che hanno coinvolto Unity, guardandoli con "interesse e tristezza". Il tenore del messaggio è perentorio e condanna le decisioni prese da Unity.

"La perdita di un motore di gioco, un tempo leader e user-friendly, in favore di forze più oscure che hanno un impatto così negativo su gran parte dell'industria videoludica ci ha lasciato, per usare un eufemismo, sgomenti", afferma Re-Logic nel suo comunicato.

"Anche se non utilizziamo personalmente Unity (a parte alcuni elementi sulle nostre console/piattaforme mobili), riteniamo di non poter restare a guardare mentre queste mosse predatorie vengono compiute ai danni degli studi di tutto il mondo."

Con «mosse predatorie», lo studio di Terraria si riferisce alla tassa sulle installazioni dei giochi e, sebbene sembra che Unity abbia deciso di rivedere le proprie politiche sulla tassa di installazione, gli sviluppatori di Re-Logic proseguono dicendo che per esprimere il proprio malcontento e la propria solidarietà agli altri studi, "Una semplice dichiarazione pubblica non è sufficiente".

Ecco perché, immediatamente dopo, nel loro messaggio si impegnano a donare 100.000 dollari a testa ai due motori di gioco Godot e FNA, oltre a 1.000 dollari al mese per il futuro, chiedendo in cambio che "rimangano brave persone e continuino a fare tutto il possibile per rendere questi motori potenti e accessibili per gli sviluppatori di tutto il mondo".