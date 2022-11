Unity: la Tech Demo next-gen Enemies stupisce su Xbox Series X in 4K

Ricordate Enemies, la sorprendente Tech Demo Next-Gen di Unity che all'inizio dell'anno ci ha impressionato per l'elevatissimo livello di dettaglio, la qualità dell'illuminazione e il fotorealismo del volto della protagonista? Ebbene, uno dei più grandi vanti de motore grafico multipiattaforma è anche alla portata di Xbox Series X.

Durante un recente showcase, Unity ha mostrato Enemies girare in tempo reale su Xbox Series X. I presentatori, dopo aver fatto notare che la Tech Demo viene renderizzata in 4K sula più console più potente della famiglia Microsoft, hanno posto l'accento sul realismo del rendering della pelle, delle espressioni facciali e dei capelli (evidenziato con una folata di vento e altri interventi attivati con il controller Xbox, a riprova della natura real time di quanto mostrato), oltre che sull'implementazione dei riflessi ray traced in tempo reale e dell'illuminazione dinamica. Trovate un estratto della presentazione e una serie di screenshot in calce a questa notizia, oppure dirigendovi a questo indirizzo.

Impressionante, vero? Chiaramente non possiamo aspettarci un tale livello di fedeltà grafica in-game durante l'attuale generazione dei videogiochi, ma quanto mostrato rimane ugualmente impressionante, poiché evidenzia le conquiste ottenute nell'ambito della Real-Time 3D Technology (RT3D) e delle potenzialità delle console di videogiochi, in questo caso dell'ammiraglia di casa Microsoft, Xbox Series X.

Se possedete un PC abbastanza potente da mettere alle strette, potete anche provare a far girare Enemies sulla vostra configurazione. Unity ha messo la tech demo a disposizione per il download gratuito sul proprio sito ufficiale. Fateci sapere come va!