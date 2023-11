Unity termina l'accordo con Weta FX e conferma il licenziamento del 3.8% dello staff

A pochi giorni dalla conferma riguardante Unity 6, il nuovo motore grafico che farà il suo debutto nel corso del 2024, la compagnia fino a qualche tempo fa guidata da John Riccitiello ha comunicato di aver posto termine ad un accordo con Weta FX e di aver licenziato un numero non trascurabile di suoi dipendenti.

Unity ha stipulato un accordo con Weta FX (fondata, tra gli altri, da Peter Jackson) nel 2021, tramite cui l'azienda ha acquistato la divisione tecnologica e ingegneristica della compagnia speciaizzata in effetti speciali digitali per la cifra di 1,6 miliardi di dollari. Unity ha oggi deciso di porre fino al contratto stretto con Weta FX e smantellare la divisione: si stima che verranno chiusi 14 uffici in varie località ed eliminati 265 posti di lavoro, ovvero circa il 3.8% della forza lavoro stimata di 7.000 persone in tutto il mondo. Nonostante questa decisione, la divisione dedicata agli effetti speciali di Weta FX rimarrà di proprietà di Jackson.

Jim Whitehurst, CEO ad interim di Unity ed ex presidente di IBM, ha dichiarato che la società sta apportando modifiche per "rifocalizzarsi", ed ha aggiunto che "dal momento che non abbiamo avuto aggiunte, è chiaro che dovremo ridurre il numero di cose che stiamo facendo nel complesso".

Prosegue dunque il momento complicato per la compagnia, che prima dell'abbandono di John Riccitiello aveva apportato delle modifiche agli accordi stretti con gli sviluppatori che utilizzano Unity.