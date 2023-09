Unity: uffici chiusi a causa delle minacce di morte ricevute, secondo un report

Come vi abbiamo svelato nel corso degli ultimi giorni, molti team di sviluppo di tutto il mondo sono terrorizzati dalle nuove politiche di Unity, l'azienda dietro il celebre motore grafico utilizzato non solo da team indipendenti ma anche da software house di rilievo. Stando ad un report, il malcontento avrebbe portato ad alcuni gesti spiacevoli.

Con un articolo pubblicato sulle pagine di Bloomberg, il noto giornalista Jason Schreier sostiene che nel corso delle ultime ore sia accaduto qualcosa di davvero spiacevole. Il portale sostiene che alcuni uffici della Unity Technologies Inc. - Austin, Texas e San Francisco - siano stati temporaneamente chiusi a causa delle minacce di morte ricevute dal CEO, John Riccitiello. Si sarebbe quindi trattato di una misura preventiva onde evitare che qualche folle, indispettito dalle ultime decisioni prese dall'azienda, potesse fare irruzione negli uffici e prendersela con i dipendenti.

Sebbene Schreier sostenga che non vi siano certezze sulla vicenda, in uno dei suoi tweet svela che non è tanto improbabile che qualcuno abbia davvero minacciato gli esponenti di Unity. Lo stesso giornalista svela di ricevere regolarmente minacce di questo tipo in concomitanza con i report che riguardano determinati rumor o leak.

