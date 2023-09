Unity 'unisce' tutti: oltre 500 studi contro la tassa sull'installazione

Anche se Unity si è scusata per aver preso decisioni affrettate in merito alla controversa tassa sull'installazione ed afferma di star valutando quali cambiamenti apportare alle nuove politiche, la questione rimane delicata ed al centro dell'attenzione delle software house, che stanno facendo fronte comune.

Oltre 500 studi appartenenti principalmente alla scena indipendente hanno infatti unito le forze per protestare contro la mossa decisa da Unity, boicottando non solo i circuiti pubblicitari della compagnia ma anche il sistema di monetizzazione al centro delle polemiche almeno "fino a quando non verranno valutate nuove condizioni", fanno sapere attraverso una lettera collettiva. Tra i team che hanno aderito all'iniziativa troviamo Tap Nation, People Fun, Magic Tavern, Lion Studios, Belka Games, Machine Zone, Clipwire, Mindstorm Studios e tantissimi altri ancora.

"Come azione immediata il nostro collettivo di software house è costretta a disattivare ogni sistema di monetizzazione IronSource e Unity Ads attraverso i nostri progetti fino a quando non verranno presi in considerazione cambiamenti", si legge nella lettera, che prosegue: "Invitiamo chi si è unito alla protesta a fare la stessa cosa. Le regole sono cambiate e la posta in gioco è semplicemente troppo alta. La tassa è una svolta inaccettabile nella nostra partnership con Unity e deve essere immediatamente cancellata".

Le nuove politiche di Unity spaventano gli sviluppatori di tutto il mondo e rischiano di rendere ancora più difficoltoso lo sviluppo dei futuri progetti: non resta che vedere come continuerà a svilupparsi la delicata vicenda.