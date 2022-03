Unity: il volto della nextgen nel video della tech demo Enemies

Ammiriamo la strepitosa tech demo Enemies realizzata con il motore grafico Unity. La citazione "il potere spetta solo a chi osa chinarsi per raccoglierlo" è tratta da Delitto e Castigo di Dostoevskij.

Come possiamo intuire osservando l'iperrealismo della protagonista di 'Enemies', il motore grafico Unity non ha mai smesso di evolversi e, grazie a progetti come questa spettacolare tech demo, promette di fare la felicità di tutti gli sviluppatori e creatori di contenuti per produzioni indipendenti.

Il filmato confezionato da Unity ci permette di apprezzare le sensibili migliorie apportate alle pipeline di sviluppo e rendering in alta definizione (HDRP) e i benefici offerti dall'Adaptive Probe Volume applicato al sistema di illuminazione. Dalla tech demo di Unity è poi possibile lasciarsi sfuggire l'innovativo sistema di gestione dei capelli e le infinite potenzialità, videoludiche ma non solo, nell'utilizzo del rinnovato toolkit Digital Human.

Se pensiamo al recente matrimonio tra Unity e Ziva Dynamics, e prima ancora all'acquisizione di Weta Digital, l'iperrealismo raggiunto da Enemies è la perfetta testimonianza del lavoro portato avanti dai dirigenti di Unity Technologies per attrarre i creativi del settore e invogliarli a sposare il proprio motore grafico. E voi, cosa ne pensate della tech demo Enemies di Unity? Date un'occhiata al video in apertura d'articolo e fatecelo sapere con un commento.