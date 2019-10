L'universo alieno di No Man's Sky non smette di evolversi: ecco le novità dell'update 2.14

Nonostante siano passati solo pochi giorni dalla pubblicazione dell'ultimo update di No man's Sky, gli autori di Hello Games lanciano su PC e console un nuovo aggiornamento del loro ambizioso sandbox fantascientifico.

La nuova patch porta il chiacchierato kolossal free roaming di Sean Murray alla versione 2.14 e introduce tutta una serie di migliorie e di ottimizzazioni per il comparto grafico, il netcode, la progressione dell'esperienza di gioco nelle fasi di costruzione delle basi, il crafting e l'esplorazione dei mondi alieni.

Il breve lasso di tempo intercorso tra il lancio dell'update precedente e la pubblicazione della patch odierna tradisce però il vero scopo di questo aggiornamento, ossia quello di correggere i problemi segnalati dagli utenti che hanno installato l'update 2.13 di No Man's Sky.

Tra i bug e glitch riportati dagli appassionati di NMS citiamo ad esempio il ritardo nella visualizzazione dei modelli poligonali delle creature extraterrestri, la presenza di artefatti nell'interfaccia (specie nella fruizione degli elementi dell'inventario) o la mancata visualizzazione degli obiettivi designati delle missioni e delle attività sandbox.

La patch di oggi, giovedì 10 ottobre, dovrebbe risolvere tutte queste problematiche e porre le basi per gli aggiornamenti futuri di No Man's Sky Beyond che saranno lanciati da Hello Games nel corso delle prossime settimane.