Esploriamo l'universo fantasy di Nioh 2 con le splendide immagini del TGS 2019

Mentre attendiamo di assistere all'evento in streaming di Nioh 2 dal TGS, il Team Ninja ci immerge nelle atmosfere fantasy del loro ambizioso soulslike in esclusiva su PlayStation 4 con una ricchissima galleria immagini dedicata ai personaggi, alle creature e alle ambientazioni di questo action ruolistico.

Gli scatti propostici dagli autori giapponesi tratteggiano i contorni dell'esperienza ludica, narrativa e grafica che sperimenteremo indossando i panni del fiero eroe di Nioh 2. Scorrendo la galleria in calce alla notizia possiamo infatti notare l'incredibile cura riposta dagli artisti digitali del Team Ninja per dare forma alle ambientazioni, alle creature e ai singoli personaggi che graviteranno attorno alla figura del nostro alter-ego.

Di particolare interesse sono poi gli screenshot esplicativi dell'editor che utilizzeremo per modificare le fattezze del guerriero (o della guerriera) che interpreteremo nel corso dell'avventura: la caratterizzazione di ciascun eroe sarà di fondamentale importanza nella costruzione dell'immaginario fantasy di Nioh 2, come d'altronde suggeriscono gli stessi autori nipponici nel ricordarci che potremo avvalerci dell'aiuto in multiplayer degli spiriti degli altri protagonisti per avere la meglio su boss e nemici minori.

La nuova infornata di immagini di Nioh 2 è accompagnata dalla promessa, da parte dei ragazzi del Team Ninja, di concludere i lavori su questo progetto in tempo per il lancio in Occidente, previsto nei primi mesi del 2020 in esclusiva su PlayStation 4.