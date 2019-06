L'universo Indie invade l'E3 2019: più di 60 giochi al Kinda Funny Games Showcase

Mancano ormai pochissimi giorni all'apertura dell'E3 2019: tra i momenti più attesi dell'anno videludico, anche quest'anno la manifestazione losangelina si preannuncia ricca di annunci e novità.

Preceduta dalla consueta mole di rumor, l'Electronic Entertainment Expo si prospetta decisamente interessante, anche sul fronte delle produzioni indipendenti. Come potete infatti verificare in calce, Greg Miller, tramite il proprio account Twitter ufficiale, ha confermato ufficialmente data e orario del Kinda Funny Games Showcase E3 2019. Focus principale dell'evento saranno un ampio numero di progetti portati avanti da piccoli team di sviluppo. Lo stesso Greg Miller ha infatti confermato che saranno protagonisti dello show addirittura più di 60 giochi Indie! Purtroppo, il cinguettio non fornisce indizi in merito a specifici titoli che faranno la propria comparsa all'evento, ma l'attesa per saperne di più non sarà particolarmente lunga. Miller da infatti appuntamento al pubblico al prossimo lunedì 10 giugno, alle ore 4:30 PM PT, corrispondenti in Italia alle ore 1:30 di martedì.



La giornata si preannuncia decisamente intensa per la community videoludica che seguirà in diretta la manifestazione losangelina. Alla mezzanotte di martedì 11 giugno prenderò infatti il via la conferenza AMD Next Horizon Gaming, mentre alle ore 3:00 sarà la volta della conferenza Square Enix E3 2019.