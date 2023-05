Che fine ha fatto Unknown 9 Awakening di Bandai Namco, ve lo ricordate?

Eravamo ancora nell'estate del 2020 quando Unknown 9 Awakening venne annunciato da Bandai Namco come progetto pensato per la next-gen. All'epoca PlayStation 5 e Xbox Series X/S dovevano ancora uscire ma, a quasi tre anni dall'annuncio, il progetto sembra scomparso letteralmente nel nulla.

Che fine ha fatto Unknown 9 Awakening, dunque? Difficile dirlo dato che Bandai Namco ormai da parecchio tempo non parla più del progetto. L'ultima notizia certa sul gioco risale a poco tempo dopo il reveal ufficiale avvenuto in occasione della Gamescom 2020: arrivò conferma che Bandai Namco aveva acquistato Reflector Entertainment, lo studio dietro lo sviluppo di Unknown 9. Tale mossa sembra lasciar intendere che l'azienda nipponica puntasse con convinzione sul progetto, ma da allora tutto tace e nulla sembra lasciar intendere un ritorno in scena a breve di Unknown 9.

Stando alle poche e datate informazioni disponibili, Unknowk 9 Awakening è un Action/Adventure ambientato presumibilmente nel XIX secolo, in una realtà alternativa in cui il mondo sembra sull'orlo dell'autodistruzione o della trascendenza. Il teaser trailer mostrato alla Gamescom 2020 impressionò per uno stile visivo molto evocativo e le coinvolgenti atmosfere, ma si tratta comunque di un filmato in computer grafica senza sequenze di gameplay, del quale dunque non si sa ancora nulla.

Che il 2023 possa essere l'anno giusto per rivedere l'opera di Reflector Entertainment in azione? La speranza è l'ultima a morire.