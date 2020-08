Unknown 9 Awakening, tra enigmi e siti misteriosi: intriganti indizi sul gioco next gen!

In occasione della cerimonia di apertura della Gamescom 2020, Bandai Namco ha sfruttato la vetrina offerta dall'Opening Night Live per presentare al pubblico il reveal trailer di Unknown 9 Awakening.

Destinato in esclusiva alla next gen, il titolo è in lavorazione presso gli studi di Reflector Entertainment e costituisce un intrigante progetto cross-mediale, pronto a svilupparsi anche tramite un romanzo, un fumetto e un podcast. Di recente, Bandai Namco ha pubblicato le prime immagini di Unknown 9 Awakening, ma altri indizi sulla produzione hanno fatto la propria comparsa online.

Nel trailer di annuncio del gioco è possibile avvistare per pochi secondi un riferimento a un misterioso "Kolkata Science Institute", del quale è disponibile un sito ufficiale (raggiungibile tramite il link in calce a questa news). Oltre a una presentazione che ci informa del fatto che l'istituto si occupa di "ricerche interdisciplinari" volte a migliorare le condizioni di vita in India e in diversi Paesi in via di sviluppo, sul portale sono disponibili alcuni enigmi. Risolvendo questi ultimi, apprendiamo alcuni dettagli sul contesto narrativo di Unknown 9 Awakening.



Il gioco, in particolare, sembra essere ambientato sul finire del XIX secolo. La giovane ragazza vista nel trailer risponde al nome di Haroona e, tramite il racconto di due fratelli, apprendiamo essere in grado di manipolare il tempo. Concludendo il processo di risoluzione degli indizi, si accede a un test su di un ulteriore portale. Tramite quest'ultimo, ci si vede assegnata una personalità da parte del LYS, misteriosa società fondata nel 1888 e dedita alle ricerche sul paranormale. Ognuna di queste vede una diversa distribuzione di valori relativi a cinque parametri: intuizione, logica, coraggio, carisma, consapevolezza.

Al momento, Unknown 9 Awakening è privo di una finestra di lancio specifica, ma il gioco resta atteso per il 2021 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.