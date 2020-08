Unknown 9 Awakening: primo trailer per il nuovo gioco next-gen di Bandai Namco

Tra i primi prodotti mostrati in occasione dell'Opening Night Live della GamesCom 2020, l'evento digitale presentato da Geof keighley, troviamo Unknown 9 Awakening.

Il progetto in questione è in sviluppo presso Reflector Entertainment e verrà pubblicato da Bandai Namco Entertainment. A rendere particolare questo titolo è la sua natura crossmediale, dal momento che sarà ambientato in un universo le cui storie non verranno raccontate esclusivamente nel gioco ma anche attraverso romanzi, podcast e altre forme d'intrattenimento. Al momento è possibile visitare il sito ufficiale del gioco per scoprire tutto quello che c'è da sapere sui tre romanzi già pubblicati, ascoltare il podcast e leggere il primo numero della serie a fumetti intitolata Unknown 9 Torment.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio del gioco, vi ricordiamo che Unknown 9: Awakening arriverà esclusivamente su PC e console di prossima generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X) e attualmente non si conosce il periodo di lancio.

A proposito di Bandai Namco, vi ricordiamo che in serata è stato mostrato anche un nuovo filmato di Scarlet Nexus, l'action RPG in arrivo su tutte le piattaforme prossimamente.