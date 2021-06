Unmetal è la parodia di Metal Gear di Kojima: abbiamo provato la demo!

Estremamente incuriositi, abbiamo provato la demo gratis di Unmetal disponibile su Steam. Ecco cosa ne pensiamo di questa divertente parodia in pixel art di Metal Gear di Hideo Kojima.

Gli autori ci presentano UnMetal come "un gioco stealth/action 2D (con un po' di umorismo) in cui l'obiettivo è fuggire da una base militare nemica", ma basta un'occhiata per rintracciare dei palesi riferimenti a Metal Gear, l'opera più famosa di Hideo Kojima. Per questo motivo, non siamo riusciti resistere al fascino dell'operazione e abbiamo subito scaricato la demo gratuita messa a disposizione su Steam, in vista dell'uscita del gioco completo fissata nel corso di quest'estate.

Abbiamo così scoperto che UnMetal è pieno zeppo di citazioni, non solo di Metal Gear: il nome del primo stage, ad esempio, è "La Grande Fuga", riferimento al classico cinematografico di Sturges, fonte d'ispirazione anche per l'opera di Kojima, e non mancano neppure delle citazioni all'A-Team e MacGyver.

Unmetal, in ogni caso, non è solo questo, e dopo averlo provato crediamo che possa reggersi degnamente anche sulle proprie gambe, grazie ad indubbie qualità ludiche. Guardate la nostra video anteprima in apertura e leggete il resoconto della prova di Unmetal per saperne di più.