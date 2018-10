Uno degli obiettivi di The Stanley Parable è ora sbloccabile dopo 5 anni

A partire da oggi alcuni giocatori possono sbloccare uno degli obiettivi più singolari di The Stanley Parable, a distanza di cinque anni dal debutto del gioco su PC. Ricordiamo che il titolo è disponibile su Steam dal 17 ottobre del 2013.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, l'obiettivo in questione si intitola "Go outside" e richiede di non giocare a The Stanley Parable per un periodo di cinque anni.

Considerando che il gioco è uscito esattamente cinque anni fa, alcuni utenti potrebbero aver sbloccato l'obiettivo proprio nella giornata di oggi, ammesso che abbiamo giocato a The Stanley Parable al day one senza avviarlo una seconda volta nei giorni successivi. Voi rientrate tra questi?

Ad ogni modo, per tutti gli altri che avessero giocato a ridosso del lancio potrebbe bastare attendere qualche giorno, settimana o mese per sbloccare questo singolare obiettivo. Per saperne di più sul gioco in questione, vi rimandiamo alla Recensione di The Stanley Parable di Enrico Spadavecchia, che con le seguenti parole premiava quasi a pieni voti l'avventura di Galactic Cafe: "The Stanley Parable ha superato ogni aspettativa, abbattendo ogni schema narrativo visto finora in campo videoludico. Sentiamo di consigliarlo a tutti i giocatori in cerca di qualcosa fuori dagli schemi e in grado di ridere sui cliché del videogame senza troppa malizia."