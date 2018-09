UNO è ora disponibile in PlayLink per PlayStation 4

Ubisoft ha annunciato che UNO è ora disponibile come parte del PlayLink per PS4. UNO per PlayLink è un aggiornamento gratuito al titolo, scaricabile dal PlayStation Store.

Utilizzando gli smartphone e l'app UNO Playlink, i giocatori possono organizzare partite in locale con fino a tre amici e apprezzare le regole originali di uno dei giochi di carte più amati di sempre.

Si può giocare a chi rimane per primo senza carte nella Modalità Classica, oppure personalizzare la propria esperienza con le Regole Alternative, in modo da dare un tocco di novità al regolamento classico. Le feature principali includono: