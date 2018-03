Uno sguardo ravvicinato all'Amiibo gigante di Detective Pikachu

Con l'arrivo del nuovo Detective Pikachu atteso super il 23 marzo, nelle ultime ore sono state pubblicate una serie di immagini dedicate alla relativa statuettasuper-sized: vediamola da vicino.

Come potete vedere nelle fotografie riportate in calce alla notizia, l'Amiibo di Detective Pikachu viene messo a paragone con un'altra statuetta di Pikachu a grandezza standard, permettendoci di inquadrare le sue proporzioni.

Ricordiamo che in Detective Pikachu vestiremo i panni di Tim Goodman, figlio di un noto detective giunto a Ryme City per analizzare una serie di avvenimenti legati ai Pokemon. Dopo la scomparsa del padre, avvenuta in circostanze misteriose, il ragazzo deciderà di recarsi sul luogo per indagare sui retroscena dell'accaduto, facendo proprio in questa occasione la conoscenza di Detective Pikachu, una versione parlante del celebre Pokemon in veste di detective smemorato.

I due collaboreranno per far luce sul caso, avvalendosi del proprio intuito e della possibilità di interrogare altre persone e addirittura altri Pokemon, risolvendo nel frattempo una serie di enigmi di difficoltà crescente. Ricordiamo che l'appuntamento con Detective Pikachu è atteso in esclusiva su Nintendo 3DS per il prossimo 23 marzo.