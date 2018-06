Uno speedrunner completa Zelda Breaht of the Wild in 38 minuti volando su un albero

Lo speedrunner RasenUrns ha completato The Legend of Zelda: Breath of the Wild in circa 38 minuti, inventandosi una tecnica molto creativa per spostarsi rapidamente nella mappa: usando gli strumenti messi a disposizione, il giocatore è riuscito a volare su un albero.

Il video dell'impresa è stato riportato in cima alla notizia, permettendovi di guardare i 38 minuti e 36 secondi di gameplay esatti impiegati per finire il gioco. Il momento clou, comunque, arriva al minuto 17:55, quando lo speedrunner decide di bloccare un albero con Stasi, per poi tagliarne il tronco con l'ascia e scagliargli contro una freccia così da fargli spiccare il volo con Link a bordo, in modo da trasportare il personaggio in un punto distante della mappa.

Una tecnica originale quanto efficace, che pur permettendo a RasenUrns di segnare un ottimo tempo non riesce a scalzare dalla prima posizione il detentore del record assoluto, Wolhaiksong, che a sua volta è riuscito a completare The Legend of Zelda: Breath of the Wild in 38 minuti e 33 secondi (con un vantaggio di soli 3 secondi sul diretto inseguitore).

Curiosamente, segnaliamo che entrambi gli speedrunner hanno giocato con la versione Nintendo Wii U del titolo, sebbene il gioco fosse disponibile anche sulla console ibrida.