Uno streamer ha completato l'intera trilogia di Dark Souls senza subire alcun danno

Dopo mesi di disperati tentativi, lo streamer The Happy Hob ha finalmente completato l'intera trilogia disenza subire alcun danno. Un risultato alquanto notevole, dal momento che la saga di From Software è nota per essere una delle più ostiche dell'attuala panorama videoludico.

Cosa ancora più impressionante, lo streamer ha portato a termine tutti e tre i capitoli della serie action-RPG nel corso di una sola trasmissione live di ben 8 ore inoltrate. Da tenere in conto che i danni inevitabili, come quelli da caduta, non vanno considerati invalidanti, poiché necessari alla normale prosecuzione del giocatore. Potete dare un'occhiata al tutto seguendo questo link.

A proposito di Dark Souls, vi ricordiamo che la versione Remastered del primo episodio della serie tornerà su PC, PS4, Xbox One e Switch il prossimo 25 maggio. Nella giornata di ieri è stato annunciato uno stress test e l'amiibo di Solaire, quest'ultimo esclusiva per l'edizione Switch.