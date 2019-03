Uno streamer ha finito tutti i Souls e Bloodborne senza mai essere colpito

I videogame di FromSoftware, oltre che per la loro qualità in generale, sono sempre stati famosi per una caratteristica: la difficoltà. Molto spesso sono diventati dei veri e propri meme di successo su internet, e un metro di paragone per capire il livello di sfida dei videogame.

Fa dunque impressione la singolare impresa compiuta da uno streamer, che è riuscito a completare ben cinque videogame senza essere colpito nemmeno una volta. La sfida peraltro prevedeva che dovesse ricominciare tutti i giochi daccapo qualora fosse stato colpito.

Lo YouTuber, noto come The Happy Hob, ha completato la trilogia di Dark Souls, Bloodborne e Demon's Souls e nel video in calce alla news vi mostriamo la sua reazione una volta compiuta l'impresa.

Ci sono volute 16 ore per concludere la run, che è stata apprezzata anche dalla stessa FromSoftware, che si è congratulata con lo streamer su Twitter.

Tutto ciò accade quando mancano ormai una manciata di minuti all'uscita ufficiale di Sekiro: Shadows Die Twice, che pure promette un livello di sfida davvero niente male, e chissà che l'utente non decida di provare a migliorare ulteriormente il proprio record aggiungendo anche l'ultima fatica di FromSoftware...

E voi, partecipereste mai ad una sfida del genere? Preparatevi intanto leggendo la nostra recensione di Sekiro: Shadows Die Twice.