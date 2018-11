Uno streamer trasmette in contemporanea Fortnite e la NFL: bannato da Twitch

Il celebre streamer "KingRichard", o Richard Nelson come recita il suo nome di battesimo, ha avuto l'idea, non propriamente furba, di trasmettere su Twitch un match di NFL (football americano) in contemporanea ad una sua partita a Fortnite Battle Royale.

Per la precisione, KingRichard ha trasmesso il match tra Dallas Cowboys e New Orleans Saints mentre giocava al titolo di Epic Games. Nel bel mezzo del livestream, il canale è stato perentoriamente bannato, ed i numerosi utenti che quotidianamente si dilettano con le trasmissioni del ragazzo si sono ritrovati con davanti una schermata nera con cui non era più possibile interagire in alcuna maniera.

I follower di KingRichard hanno comunicato l'accaduto a Ninja, il più famoso di streamer di Fortnite, che ha così commentato al riguardo:

"Ha trasmesso la partita di NFL? Probabilmente non ne sapeva nulla. Tim (‘Timthetatman’) aveva un permesso speciale giovedì per trasmettere le partite serali. Non puoi avere né l'audio né il video a meno che tu non disponga di un permesso dalla NFL".

Strano che possa sembrare, quindi, KingRichard non era consapevole di necessitare dei permessi legali per trasmettere la partita di NFL. Staremo a vedere se Twitch deciderà di riattivare il suo account, che al momento risulta ancora sospeso.