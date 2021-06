Unpacking annunciato da Humble Games: il trasloco non è mai stato così rilassante

Avete presente quella pratica spesso monotona, noiosa e stancante di spacchettare tutta la vostra roba in seguito a un trasloco e risistemarla all'interno della vostra nuova casa? Ebbene, lo sviluppatore Witch Beam ha creato un Puzzle Game proprio su questa pratica, intitolato per l'appunto Unpacking.

Ad annunciarlo è Humble Games, con un'uscita prevista entro il 2021 su PC via Steam e sull'Humble Store, oltre che su Nintendo Switch. Unpacking viene descritto come un Puzzle Game zen che consiste nel riporre in maniera creativa tutti i nostri averi tirati fuori dagli scatoloni per personalizzare al meglio la nostra nuova dimora. Piatti, cibo, abbigliamento, mobili e cianfrusaglie varie andranno posizionati in totale serenità e con i nostri tempi, senza nessun tipo di timer o punteggi a cui badare per quella che vuole a tutti gli effetti rivelarsi come un'esperienza calma e rilassante, priva dello sforzo fisico e del tedio che si proverebbe nella vita reale.

Il tutto senza dimenticare che Unpacking offrirà una storia della nostra protagonista e le motivazioni che la portano a portare (o ad abbandonare) determinati oggetti tra una casa e l'altra. La colonna sonora, infine, è realizzata da Jeff van Dyck, in passato vincitore di un premio BAFTA. Chissà se giocando Unpacking non si riesca nella vita di tutti i giorni ad affrontare situazioni simili con maggior spirito rispetto a quanto solitamente accade realmente!