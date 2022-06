Unpacking, avvistato TemPoPo: l'Easter Egg svela il prossimo gioco del team

Dopo l'arrivo della versione PS4 e PS5 di Unpacking, è tempo per gli autori dell'apprezzato videogioco indipendente di guardare al futuro e pensare alla loro prossima creazione.

Quest'ultima è ancora avvolta nel mistero, ma alcuni abili giocatori sono riusciti a scovare un simpatico Easter Egg dedicato, nascosto proprio tra le pieghe virtuali di Unpacking. Sfuggito sino ad ora alla community, il piccolo segreto riguarda una Nintendo Wii presente all'interno del gioco. Accendendo la console, è infatti possibile avvistare un misterioso videogioco dal titolo TemPoPo.

Presentato con un artwork coloratissimo, quest'ultimo rappresenta il titolo del prossimo gioco di Witch Beam, la software house australiana che ha firmato l'intrigante puzzle game a base di traslochi. Sul sito ufficiale del team di sviluppo, è infatti presente un riferimento al titolo, con TemPoPo indicato come "presto in arrivo". Purtroppo, sul portale non è incluso alcun dettaglio relativo al concept del gioco, alle piattaforme supportate o alla finestra di uscita prevista. Per saperne di più, non resta dunque altro da fare che attendere un annuncio ufficiale da parte di Witch Beam.



Nel frattempo, ricordiamo che Unpacking ha esordito lo scorso novembre su PC e console Xbox e Nintendo, oltre che nel catalogo Xbox Game Pass. Per tutti i dettagli sull'originale produzione, potete dedicarvi alla lettura della nostra recensione di Unpacking, a cura di Andrea Sorichetti.