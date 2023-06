Unpacking Mobile è realtà! Il fenomeno indie arriva su tablet e smartphone

Il fenomeno indie Unpacking arriverà presto su tablet e smartphone: a darne l'annuncio sono gli stessi sviluppatori di Wich Beam nel corso dell'ultima edizione del Wholesome Direct, l'evento estivo dedicato ai videogiochi indipendenti in procinto di sbarcare su PC, console e sistemi mobile.

La software house di Tim Dawson si appresta perciò a lanciare Unpacking su iOS e Android dopo aver vinto la guerra dei cloni che, nei mesi scorsi, impazzavano su App Store e Google Play prendendo spunto proprio dal successo del 'simulatore di traslochi' edito da Humble Games.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Unpacking ripercorre il viaggio (non solo metaforico) intrapreso dalla protagonista nel corso della sua vita. Come suggerito dal titolo stesso, il gameplay di Unpacking verte sulle attività da svolgere per 'spacchettare' scatole piene di capi di vestiario, suppellettili, dispositivi elettronici, strumenti e giocattoli, aiutando così la nostra alter-ego a 'rimettere ordine' nella sua vita dopo ogni trasloco.

In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di Unpacking Mobile per sistemi iOS e Android, vi lasciamo in compagnia del video di annuncio del Wholesome Direct e, qualora ve la foste persa, della nostra recensione di Unpacking e la difficile arte del trasloco.