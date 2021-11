Unpacking sta per 'traslocare' su PC, Switch, Xbox e Game Pass: ecco il trailer di lancio

Gli sviluppatori di Witch Beam si preparano per il lancio di Unpacking su PC, Switch, Xbox e Game Pass pubblicando un nuovo video che ci aiuta a delineare i contorni dell'esperienza ludica da vivere in questo intrigante "puzzle sui traslochi".

Il nuovo rompicapo in pixel art curato dagli autori di Assault Android Cactus e prodotto sotto l'egida di Humble Games ci vedrà partecipare a diverse "attività zen all'insegna della creatività": il nostro compito sarà infatti quello di completare il trasloco di un collezionista "spacchettando" gli oggetti negli scatoloni.

Starà ai giocatori trovare, in totale libertà e senza alcuna costrizione, la "giusta" collocazione ad ogni singolo oggetto su mensole, cassetti e ripiani, da qui il riferimento all'esperienza riflessiva promessa dalla software house australiana nel trailer di lancio e nel reveal trailer di Unpaking mostrato durante la passata Summer of Gaming.

L'uscita dell'originale puzzle sui traslochi di Witch Games è prevista per domani, martedì 2 novembre, su PC, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Il titolo, come ricordato da Microsoft, entrerà sin dal day one nell'elenco dei giochi gratis di novembre su Xbox Game Pass.