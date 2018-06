Unravel 2 avvistato su PS4: il gioco includerà la modalità co-op?

Il profilo Twitter di AllGamesDelta ha lasciato trapelare un nuovo indizio sull'esistenza di Unravel 2, lasciando intuire che il gioco potrebbe includere anche una modalità co-op. La conferma arriverà durante l'EA Play 2018 di stasera?

Come potete vedere a fondo pagina, AllGamesDelta ha condiviso uno screenshot tratto dalla dashboard PlayStation 4, immortalando un'icona che mostra Unravel TWO in esecuzione sulla console Sony. Dettaglio ancora più interessante, l'icona in questione mostra un secondo personaggio di colore blu al fianco di Yarny, lasciando pensare che il gioco potrebbe includere una modalità co-op.

Anche se al momento il titolo non è stato annunciato ufficialmente, sappiamo che nelle ultime ore l'ente di classificazione europeo ESRB ha valutato Unravel 2 per PlayStation 4, Xbox One e PC, confermando ufficiosamente l'esistenza del gioco. La presentazione ufficiale del gioco verrà ospitato sul palcoscenico di Electronic Arts stasera? Lo scopriremo tra poche ore.