Unravel 2 Guida: Come accedere a tutte le opzioni di personalizzazione

Di default, l’adorabile protagonista di Unravel 2, Yarny, presenta la caratteristica colorazione rossa del primo capitolo. Ciò non significa, tuttavia, che non sia possibile personalizzarlo. In questa breve guida, vedremo in che modo accedere alle possibilità di personalizzazione offerte dalla seconda avventura dell’omino di lana.

Come personalizzare Yarny

Per poter accedere alle opzioni di personalizzazione di Yarny, dovrete anzitutto proseguire nel gioco per alcuni minuti. Dopo breve, vi imbatterete in un forziere contenente diversi gomitoli di lana di vari colori. A questo punto, premendo Start/Options, avrete accesso alla schermata di personalizzazione. Da qui avrete la possibilità di cambiare l’apparenza della testa, degli occhi e del corpo del piccolo omino di lana, nonché, naturalmente, il colore complessivo della lana.

È tutto qui?

Purtroppo, all’inizio, le opzioni di personalizzazioni si riveleranno ben poche. Fortunatamente, però, proseguendo nel gioco vi si apriranno una serie di altre possibilità. Completando ciascuno dei sette livelli di cui è composta l’avventura di Yarny, infatti, avrete accesso a dei livelli bonus (20 in totale) che, al completamento, vi daranno accesso a ulteriori cosmetici.

Nello specifico, occorrerà accedere alle aree segrete sbloccate al termine di ogni livello, e completare (all’interno di suddete aree segrete) i livelli bonus, che presentano in media una difficoltà sensibilmente più elevata rispetto a quelli principali. Essendo prevista un’area segreta differente per ciascuno dei sette livelli del gioco, vi consigliamo di esplorare a fondo ciascuno degli stage di Unravel 2 se volete aver accesso a tutte le opzioni di personalizzazione disponibili.

