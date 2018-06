Unravel 2 uscirà anche su Nintendo Switch? Parla il Creative Director Martin Sahlin

Unravel Two è stato uno degli annunci più interessanti della conferenza EA Play E3 2018, il gioco è stato annunciato nella giornata di ieri e subito reso disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. E per quanto riguarda una versione Switch?

A questa domanda ha provato a rispondere Martin Sahlin, Creative Director del progetto: "Mi piacerebbe si... decisamente. Il problema è che Coldwood è un team davvero piccolo e un progetto del genere richiede molto lavoro. In breve... vorrei che accadesse, ma sicuramente non succederà a breve."

Al momento quindi non ci sono certezze riguardo il futuro arrivo di Unravel 2 su Nintendo Switch, allo stato attuale il gioco è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, in vendita esclusivamente in formato digitale al prezzo di 19,99 euro.