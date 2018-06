Unravel 2 valutato dall'ESRB: annuncio previsto per stasera durante l'evento EA Play E3?

L'Entertainment Software Rating Boards sembra aver svelato in anticipo l'esistenza di Unravel 2, sequel del titolo omonimo pubblicato nel 2016 e accolto calorosamente da pubblico e critica.

Unravel 2 è comparso nei database dell'ESRB nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One, lecito dunque attendersi una presentazione nel corso dell'evento EA Play E3 2018 in programma questa sera a partire dalle 20:00.

Dopo il successo di Unravel, Coldwood Studios ed Electronic Arts avevano rinnovato la propria collaborazione per un nuovo progetto, che a quanto pare sarà proprio Unravel 2, così descritto dall'ESRB: "Un platform in cui i giocatori controllano una coppia di creature esplorando vari scenari, saltando di piattaforma in piattaforma e cercando di evitare trappole utilizzando dei fili. Alcuni livelli contengono animali in grado di inseguire o minacciare i protagonisti: gli Yarny verranno sconfitti da pesci, uccelli, oppure schiacciati da sassi o investiti da auto e altri mezzi."