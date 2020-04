Unravel in arrivo su Nintendo Switch? Avvistata classificazione del gioco

Disponibile su Xbox One, PC e PlayStation 4 ormai dal 2016, sembra che il primo Unravel sia in procinto di realizzare un nuovo debutto su di un'ulteriore piattaforma.

Dal Rating Board brasiliano, ente predisposto alla classificazione dei prodotti d'intrattenimento, giunge infatti un interessante avvistamento: una versione Nintendo Switch di Unravel. La scheda relativa al prodotto, che al momento non sembra tuttavia essere più raggiungibile, si è aggiunta al database del board lo scorso 17 aprile. Il titolo firmato da Electronic Arts potrebbe dunque essere destinato a trovare spazio anche all'interno del catalogo della console della Casa di Kyoto?



Una possibilità non particolarmente improbabile, soprattutto considerato che il suo sequel Unravel 2 è già disponibile su Nintendo eShop. (Attualmente, lo segnaliamo, il gioco è inoltre proposto con uno sconto del 75%, con un prezzo di 7,49 euro). Per il momento, tuttavia, mancano conferme ufficiali in tal senso da parte di Electronic Arts. In attesa di saperne eventualmente di più, ricordiamo che Unravel vede come protagonista una tenera creatura costituita da un lungo filamento di lana rossa. Sfruttando la sua particolare natura, il giocatore dovrà condurre l'esserino lungo una serie di interessanti puzzle ambientali, con l'obiettivo di recuperare i ricordi di una famiglia.



Per ulteriori dettagli, sulle nostre pagine trovate la recensione di Unravel firmata da Francesco Fossetti.