Unravel Two annunciato ufficialmente, disponibile ora su PS4, Xbox One e PC

Durante la conferenza EA Play 2018 ospitata in queste ore, Electronic Arts 2 ha annunciato Unravel 2, confermando le voci di corridoio e le indiscrezioni degli ultimi giorni. La nuova avventura includerà anche il supporto alla co-op.

Dopo gli indizi emersi dalla rating board europea ESRB e dal tweet di AllGamesDelta, Electronic Arts ha confermato ufficialmente Unravel Two, svelando tra le altre cose che il gioco includerà una modalità co-op. L'avventura potrà essere affrontata sia in solitaria che in compagnia di un amico, superando una serie di enigmi e puzzle ambientali che ancora una volta ci spingeranno ad interagire con lo scenario.

A sorpresa, è stato annunciato che Unravel Two è disponibile a partire da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC.