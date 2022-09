Unreal Engine 4 e 5, tutti i giochi in Realtà Virtuale! Arriva la mod universale per la VR

Il programmatore indipendente Praydog presenta Universal Unreal VR Injector, un sistema che abilita la Realtà Virtuale in (quasi) tutti i videogiochi basati su Unreal Engine, ivi compreso il più recente motore grafico di Epic Games Unreal Engine 5.

Il software elaborato da Praydog prende spunto dal lavoro svolto in questi mesi dal modder TheNewJavaman per trasporre il codice del framework VR del RE Engine sui videogiochi Unreal Engine che non possiedono plug-in o funzionalità per la Realtà Virtuale.

Attraverso l'Universal Unreal VR Injector, Praydog promette così di supportare la Realtà Virtuale in centinaia di videogiochi tripla A e in migliaia di videogiochi indipendenti che ne sono sprovvisti. Una volta implementata, la mod introduce il supporto al movimento 6DOF dei sistemi VR più avanzati, il 3D stereoscopico e la gestione indipendente delle animazioni del personaggio nell'utilizzo delle armi, anche se in quest'ultimo caso è richiesto l'intervento ulteriore dei modder nei singoli videogiochi interessati.

L'Universal Unreal VR Injector si trova attualmente in fase di sviluppo e il suo lancio dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, presumibilmente in via del tutto gratuita. Prima di lasciarvi ai commenti e al video che mostra la mod in azione titoli come Ready or Not, Back 4 Blood, Stray e Ghostrunner, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale sui giochi Unreal Engine 5 più attesi, da Hellblade 2 a Black Myth Wukong.