Unreal Engine 4 e 5 con volti iper realistici: MetaHuman Creator entra in Early Access

A due mesi di distanza dall'annuncio del sorprendente software per volti next gen MetaHuman Creator, Epic Games lancia ufficialmente la fase Early Acces del proprio middleware per Unreal Engine 4 e 5 che consente agli sviluppatori di realizzare dei personaggi con fattezze ed espressioni incredibilmente realistiche.

Al termine dei test condotti in queste ultime settimane con una ristretta cerchia di creatori di contenuti e designer, MetaHuman entra così nella sua fase in Accesso Anticipato per accogliere tutti gli artisti digitali e i programmatori che desiderano sfruttare questo software per automatizzare lo sviluppo di personaggi virtuali con volti fotorealistici.

Il tool di MetaHuman Creator integra infatti degli strumenti estremamente intuitivi e diversi parametri configurabili dagli sviluppatori per apportare delle modifiche in tempo reale alle fattezze dei personaggi digitali da inserire in videogiochi, film, serie TV e progetti multimediali di vario tipo. Sin dalla sua fase Early Access, MetaHuman promette di fornire un set tanto ampio di parametri da comprendere degli editor per acconciature, tonalità di pelle, labiale, barba ed espressioni facciali.

Per l'occasione, Epic Games ha confezionato un filmato esplicativo e aperto una nuova sezione all'interno del proprio portale per sviluppatori, all'interno della quale è possibile trovare le informazioni e i tutorial da seguire per sfruttare al massimo questo nuovo strumento utilizzabile sia sull'attuale Unreal Engine 4 che, ovviamente, sul futuro motore grafico Unreal Engine 5 in arrivo nel 2021.