Unreal Engine 4: un designer ricrea il Laboratorio di Victor Vector di Cyberpunk 2077

Dalle pagine del suo portfolio digitale di ArtStation, il designer Srinivas Jalakam ha deciso di cimentarsi con gli strumenti di sviluppo dell'Unreal Engine 4 per ricreare il Laboratorio di Victor Vector, una delle ambientazioni di Cyberpunk 2077 ammirate nei video gameplay del kolossal sci-fi di CD Projekt.

Partendo dalle scene immortalate nei trailer in cinematica e nei filmati di gioco di Cyberpunk 2077, lo sviluppatore indipendente ha fatto sfoggio delle proprie capacità ricreando da zero ogni elemento grafico dello scenario ingame del Laboratorio del Dr. Victor, uno dei loschi figuri a cui si rivolgerà il personaggio di V per innestare nuovi potenziamenti ed evolvere le proprie capacità da netrunner nella dimensione distopica di Night City.

Non potendo studiare nel dettaglio l'ambientazione in assenza di demo o di ulteriori filmati di gioco, Srinivas Jalakam ha provato a reinterpretare quanto ammirato nei video di CD Projekt RED per fornirci una sua originale rivisitazione del laboratorio di Victor Vector, il tutto spinto dal motore grafico di Epic Games. Date un'occhiata alle immagini e al video che trovate in cima e in calce a questa notizia e fateci sapere che cosa ne pensate del lavoro di questo designer.

