Unreal Engine 4: designer crea in poco tempo uno scenario fantasy ispirato a Demon's Souls

Un creatore di concenuti che gestisce un canale YouTube specializzato in video corsi di "design grafico veloce" ha utilizzato gli strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 4 per realizzare uno scenario fantasy ispirato al remake di Demon's Souls su PS5.

L'autore del video che trovate in calce a questa notizia ha fatto proprie le atmosfere decadenti delle ambientazioni del regno di Boletaria per trasporle su PC con l'ausilio dei tool di sviluppo del celebre motore grafico di Epic Games.

I risultati ottenuti dallo youtuber, logicamente, non sono paragonabili a quelli raggiunti su PlayStation 5 dal team di Bluepoint: l'intento del designer che ha realizzato questo video, d'altronde, era principalmente quello di dimostrare come si possano creare scenari digitali convincenti su Unreal Engine 4 in poco tempo. Nei prossimi mesi capiremo se, a parità di tempo di sviluppo, sarà possibile realizzare ambientazioni ancora più realistiche su Unreal Engine 5, il nuovo engine grafico che Epic conta di lanciare su PC e console nel corso del 2021.

Per chi desidera esplorare Boletaria e si prepara a fronteggiare le spietate creature che abitano l'universo soulslike ideato da FromSoftware e attualizzato da Bluepoint, consigliamo di leggere questo nostro speciale a firma di Lorenzo Morlunghi con 10 motivi per giocare il remake di Demon's Souls.